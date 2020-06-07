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2020-06-07T23:13
https://ria.ru/20200607/1572601500.html
В Нью-Йорке протестующие собрались напротив штаб-квартиры ООН
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РИА Новости

В Нью-Йорке протестующие собрались напротив штаб-квартиры ООН

23:08 07.06.2020 (обновлено: 23:13 07.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Несколько сотен протестующих в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда собрались напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - собравшиеся призывают к равенству и требуют "прекратить убивать чернокожих", передает корреспондент РИА Новости.
Накануне здесь также проходила акция протеста. Сегодня митингующих собралось больше. Они установили динамики напротив ООН и выступают по очереди в микрофон. За происходящим наблюдает полиция, но не вмешивается в протест. Демонстранты расположились на Первой авеню. Движение на этом участке невозможно.
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"На самом деле у нас здесь два вируса. Первый - коронавирус. А второй - расизм. И от вируса расизма пострадали гораздо больше людей, чем от какого-либо другого вируса", - заявила одна из демонстрантов. По ее словам, происходящее в США - это только начало. "Это верхушка айсберга Это о жестокости полиции. Но это далеко не все что требуется поменять. Очень далеко не все", - заявила выступающая.
Собравшаяся толпа скандировала "мы требуем равенства".
"Мы ходим справедливости во всем мире. Не только для чернокожих. Мы ходим справедливости для всех, независимо от цвета кожи. Мы хотим равенства", - заявил РИА Новости один из чернокожих участников акции по имени Дейтон Маккой.
"Некоторые, не такие хорошие люди, хотят мести. Но мы просто хотим справедливости", - добавил он.
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В то же время его белокожий сосед сказал, что считает не совсем приемлемым делиться соображениями. Он порекомендовал обратиться к чернокожим участникам акции. При этом заверил, что разделяет их мнение.
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаООНСШАВ мире
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