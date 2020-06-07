В Нью-Йорке протестующие собрались напротив штаб-квартиры ООН

"Мы ходим справедливости во всем мире. Не только для чернокожих. Мы ходим справедливости для всех, независимо от цвета кожи. Мы хотим равенства", - заявил РИА Новости один из чернокожих участников акции по имени Дейтон Маккой.

В то же время его белокожий сосед сказал, что считает не совсем приемлемым делиться соображениями. Он порекомендовал обратиться к чернокожим участникам акции. При этом заверил, что разделяет их мнение.

В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.