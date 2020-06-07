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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T22:58
https://ria.ru/20200607/1572601351.html
Во Франции за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816960_0:214:2137:1416_1036x0_80_0_0_84c03651e098f2632d4ab0732d5d5634.jpg
РИА Новости

Во Франции за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

22:49 07.06.2020 (обновлено: 22:58 07.06.2020)
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса во Франции достигло 29155, в больницах за сутки умерли 13 человек, сообщается на сайте санитарного агентства страны Santé Publique в воскресенье.
Отмечается, что общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 во Франции составляет 153977 (+343 за сутки).
С начала эпидемии были госпитализированы 102,6 тысяч человек. Более 70,8 тысяч выздоровели и вернулись домой.
По данным на воскресенье больницах находятся 12461 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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