Во Франции за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса во Франции достигло 29155, в больницах за сутки умерли 13 человек, сообщается на сайте санитарного агентства страны Santé Publique в воскресенье.
Отмечается, что общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 во Франции составляет 153977 (+343 за сутки).
С начала эпидемии были госпитализированы 102,6 тысяч человек. Более 70,8 тысяч выздоровели и вернулись домой.
По данным на воскресенье больницах находятся 12461 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.