В Москве мужчина открыл стрельбу из окна

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы , сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Мужчина устроил стрельбу из окна дома на юго-западе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Строителей, 5. По словам собеседника агентства, неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.

Как рассказал позднее источник РИА Новости в оперативных службах, стрельбу устроил пьяный мужчина. Он выстрелил в прохожего, которого госпитализировали в больницу.

Житель соседнего подъезда уточнил, что всего слышал около 15 выстрелов из окна. По его оценке, стрелок разрядил всю обойму, после чего перезаряжался. Затем послышались одиночные выстрелы. Полиция приехала через пять минут.

В столичном главке МВД позже сообщили, что при инциденте, по предварительным данным, пострадали двое прохожих. Полицейских среди них нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.

Операция по задержанию

Прибывшие правоохранители начали переговоры с человеком, который устроил стрельбу. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум. Спецназ попросил "скорую" к подъезду.

Как передает корреспондент РИА Новости, из подъезда вывели раненного человека и посадили в машину скорой помощи. Позже в СК уточнили, что в ходе стрельбы был ранен правоохранитель, возбуждено еще уголовное дело.