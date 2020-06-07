В Пермском крае рассказали о состоянии потерявшегося в лесу мальчика

Ребёнок пропал 3 июня в посёлке Лель Гайнского района. Он уехал на велосипеде к реке и не вернулся. Родители безуспешно искали сына до ночи, а потом обратились в правоохранительные органы. В субботу, 6 июня, мальчик нашелся близ деревни в Гайнском районе. Полиция сообщала, что он сам вышел из леса к населенному пункту. Поиски ребенка длились трое суток, в них участвовали около 300 человек. Для обследования леса использовались самолет, вертолет и квадрокоптеры.