В Пермском крае рассказали о состоянии потерявшегося в лесу мальчика

ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Мальчика 10 лет, потерявшегося в лесу в Пермском крае и бродившего там несколько суток, положили в краевую больницу в состоянии средней тяжести, ему проводят терапию из-за обезвоживания, сообщил краевой минздрав.
Ребёнок пропал 3 июня в посёлке Лель Гайнского района. Он уехал на велосипеде к реке и не вернулся. Родители безуспешно искали сына до ночи, а потом обратились в правоохранительные органы. В субботу, 6 июня, мальчик нашелся близ деревни в Гайнском районе. Полиция сообщала, что он сам вышел из леса к населенному пункту. Поиски ребенка длились трое суток, в них участвовали около 300 человек. Для обследования леса использовались самолет, вертолет и квадрокоптеры.
"Ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации №2 Краевой детской клинической больницы в состоянии средней тяжести. Медикам удалось максимально оперативно начать инфузионную терапию для выведения организма ребенка из состояния обезвоживания", - информирует министерство здравоохранения края со ссылкой на заместителя главврача краевой больницы Дмитрия Шабунина.
Отмечается, что жизни мальчика ничего не угрожает.