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2020-06-07T22:40
https://ria.ru/20200607/1572601274.html
В Пермском крае рассказали о состоянии потерявшегося в лесу мальчика
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263858_0:136:3159:1913_1036x0_80_0_0_e1862d378c8d252a3d165028e55b5432.jpg
РИА Новости

В Пермском крае рассказали о состоянии потерявшегося в лесу мальчика

22:40 07.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Мальчика 10 лет, потерявшегося в лесу в Пермском крае и бродившего там несколько суток, положили в краевую больницу в состоянии средней тяжести, ему проводят терапию из-за обезвоживания, сообщил краевой минздрав.
Ребёнок пропал 3 июня в посёлке Лель Гайнского района. Он уехал на велосипеде к реке и не вернулся. Родители безуспешно искали сына до ночи, а потом обратились в правоохранительные органы. В субботу, 6 июня, мальчик нашелся близ деревни в Гайнском районе. Полиция сообщала, что он сам вышел из леса к населенному пункту. Поиски ребенка длились трое суток, в них участвовали около 300 человек. Для обследования леса использовались самолет, вертолет и квадрокоптеры.
Сотрудник полиции
Вчера, 19:51
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"Ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации №2 Краевой детской клинической больницы в состоянии средней тяжести. Медикам удалось максимально оперативно начать инфузионную терапию для выведения организма ребенка из состояния обезвоживания", - информирует министерство здравоохранения края со ссылкой на заместителя главврача краевой больницы Дмитрия Шабунина.
Отмечается, что жизни мальчика ничего не угрожает.
"Специалисты Гайнской больницы оказали ребенку первую медицинскую помощь на месте и транспортировали в Коми-Пермяцкую окружную больницу Кудымкара, откуда его сразу перевезла в Пермь бригада отделения экстренной скорой медпомощи краевой больницы", - пояснили в ведомстве.
Эмблема на форме сотрудника полиции
1 июня, 08:00
В Крыму в районе Северо-Крымского канала потерялся ребенок
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КудымкарПермьПермский крайПроисшествия
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