В Чикаго отменили комендантский час

Вместе с тем, газета Chicago Tribune сообщает, что в городе также восстановлено движение транспорта. Издание отмечает, что комендантский час был снят на фоне новых протестных акций в воскресенье. Впрочем, как пишет газета, спустя неделю с начала беспорядков акция в воскресенье прошла мирно.