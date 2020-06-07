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2020-06-07T22:33
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В Чикаго отменили комендантский час
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РИА Новости

В Чикаго отменили комендантский час

22:33 07.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевМиннеаполис возвращается к мирной жизни
Миннеаполис возвращается к мирной жизни
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что снимает комендантский час, введенный на фоне беспорядков.
"Комендантский час снимается незамедлительно. Я знаю, что это время в нашем городе и нашей стране было сложным для всех нас и я благодарна нашим жителям за совместную работу, чтобы пройти через это сложное время", - написала мэр в Twitter.
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Вместе с тем, газета Chicago Tribune сообщает, что в городе также восстановлено движение транспорта. Издание отмечает, что комендантский час был снят на фоне новых протестных акций в воскресенье. Впрочем, как пишет газета, спустя неделю с начала беспорядков акция в воскресенье прошла мирно.
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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