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2020-06-07T22:16
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Тело Джорджа Флойда доставили в Хьюстон
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РИА Новости

Тело Джорджа Флойда доставили в Хьюстон

22:16 07.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрощание с погибшим при задержании афроамериканцем Дж. Флойдом в США
Прощание с погибшим при задержании афроамериканцем Дж. Флойдом в США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прощание с погибшим при задержании афроамериканцем Дж. Флойдом в США
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Тело афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого при задержании полицией привела к массовым беспорядкам и протестам в США, доставили в Хьюстон для похорон, сообщает телеканал WBAL TV 11 (входит в группу каналов NBC) со ссылкой на местную полицию.
Как ранее сообщал начальник полиции Хьюстона Арт Асеведо, семья Флойда также прибыла в Техас для поминальных мероприятий, которые должны состояться в понедельник, напоминает телеканал.
Ожидается, что в поминальных мероприятиях примут участие ряд американских политиков и правозащитников. В частности, лично принести соболезнования семье погибших приедет наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда в Миннеаполисе от рук полиции. В интернете появились видеозаписи, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил задержанному коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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