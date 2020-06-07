Нацгвардия начала выводить силы из Лос-Анджелеса

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Национальная гвардия США выводит из Лос-Анджелеса свои силы, которые обеспечивали безопасность во время протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает газета Los Angeles Times.
По данным источника газеты, вывод военнослужащих может закончиться в воскресенье.
По словам другого источника, небольшая группа гвардейцев остается для охраны городского имущества, но основная часть вернулась на свои базы.
Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти 30 мая сообщал о привлечении нацгвардии. В городе также действовал комендантский час, однако в четверг Гарсетти сообщил о его снятии.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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