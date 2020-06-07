СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

На данный момент ограничения на наем иностранцев действуют только в ряде отраслей. Так, в строительных организациях без российского паспорта могут работать до 80 процентов сотрудников, в компаниях, выращивающих овощи — до половины, а в аптеке работать иностранцам запрещено.