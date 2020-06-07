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2020-06-07T22:14
https://ria.ru/20200607/1572600823.html
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
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РИА Новости

СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

21:59 07.06.2020 (обновлено: 22:14 07.06.2020)
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© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Nichizhenova Elena
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом. Такая идея обсуждается в группе по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, сообщили "Известия" со ссылкой на отчет Минтруда.
На данный момент ограничения на наем иностранцев действуют только в ряде отраслей. Так, в строительных организациях без российского паспорта могут работать до 80 процентов сотрудников, в компаниях, выращивающих овощи — до половины, а в аптеке работать иностранцам запрещено.
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Кроме того, в документе, как отмечает издание, говорится о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Помимо этого, в рамках консультаций обсуждаются вопросы оптимизации порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в сфере трудовой миграции.
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Популярные комментарии
Ясно. В прошлом году пол-миллиона паспортов раздали, в этом миллион раздадут.
7 июня, 22:21
Станислав Попов
62726328
ГБУ Жилищник в Москве местных принципиально стараются не брать, с местных ничего не состригёш
7 июня, 22:19
aa22031974
114122001
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