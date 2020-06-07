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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T21:53
https://ria.ru/20200607/1572600727.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 6,7 миллиона
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_0:0:2318:1304_1036x0_80_0_0_3f34cd236011f6161b6b57207238db31.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в мире превысило 6,7 миллиона

21:53 07.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 136 тысяч и превысило 6,7 миллиона, умерли более 397 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным организации, за сутки в мире зафиксировано 136 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4 586 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 6 799 713, число летальных исходов - 397 388.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 3 234 875.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
201121
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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