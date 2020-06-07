Число случаев коронавируса в мире превысило 6,7 миллиона

По последним данным организации, за сутки в мире зафиксировано 136 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4 586 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 6 799 713, число летальных исходов - 397 388.