МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 110 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По последним данным, от COVID-19 в стране умерли 110 028 человек. Количество случаев заражения коронавирусом составляет 1 927 428, выздоровели более 500 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.