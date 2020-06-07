В Норильске демонтируют бак, из которого разлилось топливо

"Поврежденный бак на ТЭЦ-3 в Норильске, из которого разлилось топливо, демонтируют", - говорится в сообщении компании в Telegram.

"Что касается бака №5, для того чтобы подтвердить предварительно озвученную версию (причин произошедшего), потребуется демонтаж бака", - приводятся слова Уткина в официальном канале "Норникеля".

По информации компании, в 2018 году на резервуаре был проведен ремонт, после чего состоялись гидравлические испытания и экспертиза промышленной безопасности. В прошлом году бак также проверялся в рамках подготовки к отопительному сезону.