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2020-06-07T21:30
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В Норильске демонтируют бак, из которого разлилось топливо
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РИА Новости

В Норильске демонтируют бак, из которого разлилось топливо

21:30 07.06.2020
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Поврежденный бак на ТЭЦ-3 в Норильске, из которого разлилось топливо, демонтируют для подтверждения причины аварии, заявил директор заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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"Поврежденный бак на ТЭЦ-3 в Норильске, из которого разлилось топливо, демонтируют", - говорится в сообщении компании в Telegram.
"Что касается бака №5, для того чтобы подтвердить предварительно озвученную версию (причин произошедшего), потребуется демонтаж бака", - приводятся слова Уткина в официальном канале "Норникеля".
По информации компании, в 2018 году на резервуаре был проведен ремонт, после чего состоялись гидравлические испытания и экспертиза промышленной безопасности. В прошлом году бак также проверялся в рамках подготовки к отопительному сезону.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильский никельМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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