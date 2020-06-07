В Британии число жертв коронавируса выросло на 77 человек

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 77 до 40 542 человек, количество заболевших увеличилось на 1326 до 286 194, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее количество умерших составляло 204, заболевших – 1557.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.