В Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией

БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Столкновения с полицией произошли в брюссельском районе Матонге после мирной демонстрации против расизма у дворца правосудия в центре столицы Бельгии.
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В условиях эпидемии коронавируса городские власти не разрешили манифестантам пройти шествием по городским улицам. Участников акции призвали проявить ответственность и соблюдать социальную дистанцию.
Акция прошло мирно, но из-за большого числа собравшихся соблюдать социальную дистанцию не удавалось. При этом большинство участников акции пришли в масках.
Активисты раздавали всем желающим одноразовые маски и дезинфицирующий гель.
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