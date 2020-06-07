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2020-06-07T21:08
https://ria.ru/20200607/1572600173.html
В Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией
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РИА Новости

В Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией

21:08 07.06.2020
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© AP Photo / Virginia MayoПолицейские в Брюсселе
Полицейские в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Полицейские в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Столкновения с полицией произошли в брюссельском районе Матонге после мирной демонстрации против расизма у дворца правосудия в центре столицы Бельгии.
По словам представителя полиции Брюсселя Ильсе Ван де Кир, автомобили стражей порядка закидали камнями и бутылками. "Также нанесен ущерб некоторым магазинам, полиция продолжает работать", - приводит слова Ван де Кир бельгийская газета Le Soir.
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Ранее в воскресенье порядка 10 тысяч человек вышли на площадь перед дворцом правосудия в центре бельгийской столицы, чтобы принять участие в акции против расизма, выразить солидарность с демонстрантами в США, а также напомнить о проблемах расизма в Европе.
В условиях эпидемии коронавируса городские власти не разрешили манифестантам пройти шествием по городским улицам. Участников акции призвали проявить ответственность и соблюдать социальную дистанцию.
Акция прошло мирно, но из-за большого числа собравшихся соблюдать социальную дистанцию не удавалось. При этом большинство участников акции пришли в масках.
Активисты раздавали всем желающим одноразовые маски и дезинфицирующий гель.
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