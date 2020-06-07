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В Квебеке началась акция протеста против расизма
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РИА Новости

В Квебеке началась акция протеста против расизма

21:00 07.06.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тысячи демонстрантов вышли на улицы городов в канадской провинции Квебек в рамках акции протеста против расизма и полицейского насилия, сообщает телеканал CBC.
Массовые акции протеста против расизма проходят по всему миру. Ранее в Канаде акции протеста прошли в Торонто и в Оттаве.
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
6 июня, 20:33
В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
Большая толпа людей вышла на центральные улицы Монреаля в воскресенье, следует из кадров CBC. Демонстранты в масках выкрикивают лозунги "Я не могу дышать" и "У кого власть? У нас!" на английском и французском языках. Тысячи человек вышли на аналогичные акции в других городах провинции - в Квебеке и Шербруке.
Волна протестов и беспорядков началась после гибели в американском Миннеаполисе Джорджа Флойда при задержании полицейскими. В интернете появились видеозаписи, согласно которым полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил Флойду коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
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Джордж ФлойдКвебек (провинция)ОттаваКанадаТоронтоВ мире
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