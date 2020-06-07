В Квебеке началась акция протеста против расизма

Большая толпа людей вышла на центральные улицы Монреаля в воскресенье, следует из кадров CBC. Демонстранты в масках выкрикивают лозунги "Я не могу дышать" и "У кого власть? У нас!" на английском и французском языках. Тысячи человек вышли на аналогичные акции в других городах провинции - в Квебеке и Шербруке.
Волна протестов и беспорядков началась после гибели в американском Миннеаполисе Джорджа Флойда при задержании полицейскими. В интернете появились видеозаписи, согласно которым полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил Флойду коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.