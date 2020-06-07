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2020-06-07T21:02
https://ria.ru/20200607/1572599896.html
В Калмыкии продлили режим самоизоляции
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РИА Новости

В Калмыкии продлили режим самоизоляции

20:48 07.06.2020 (обновлено: 21:02 07.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 7 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Калмыкии продлён на две недели, при этом регион переходит на второй этап снятия ограничений, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.
В Калмыкии режим самоизоляции действует до 7 мая, не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В Элисте объявлен режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом.
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По словам Хасикова, в Калмыкии заболеваемость коронавирусной инфекции снижается, поэтому регион переходит на второй этап снятия ограничений – открываются рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновляется работа общественного транспорта.  Также, сообщает глава региона, при соблюдении требований Роспотребнадзора и согласования с мэрией Элисты начнут работу и торговые центры.
"При введенных послаблениях последовательно усиливаем и систему контроля. Режим ограничений продлеваем еще на две недели", - сообщил Хасиков.
По данным оперштаба региона, на 7 июня в Калмыкии зарегистрировано 1179 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 за последние сутки. Выздоровели 635 человек, 17 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБату ХасиковРеспублика КалмыкияЭлистаОбщество
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