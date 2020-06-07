В Калмыкии продлили режим самоизоляции

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОЛГОГРАД, 7 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Калмыкии продлён на две недели, при этом регион переходит на второй этап снятия ограничений, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков

В Калмыкии режим самоизоляции действует до 7 мая, не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В Элисте объявлен режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом.

По словам Хасикова, в Калмыкии заболеваемость коронавирусной инфекции снижается, поэтому регион переходит на второй этап снятия ограничений – открываются рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновляется работа общественного транспорта. Также, сообщает глава региона, при соблюдении требований Роспотребнадзора и согласования с мэрией Элисты начнут работу и торговые центры.

"При введенных послаблениях последовательно усиливаем и систему контроля. Режим ограничений продлеваем еще на две недели", - сообщил Хасиков.

По данным оперштаба региона, на 7 июня в Калмыкии зарегистрировано 1179 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 за последние сутки. Выздоровели 635 человек, 17 скончались.