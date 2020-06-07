За сутки от коронавируса вылечились 78 российских военных

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 4,4 тысяч российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 78 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 78 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4409 человек", - говорится в бюллетене.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 457.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 7 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 510 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 385 военных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.