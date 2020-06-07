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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T20:44
https://ria.ru/20200607/1572599827.html
За сутки от коронавируса вылечились 78 российских военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071711_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2217a19a0065884bb932892aaaec41c9.jpg
РИА Новости

За сутки от коронавируса вылечились 78 российских военных

20:44 07.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 4,4 тысяч российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 78 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 78 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4409 человек", - говорится в бюллетене.
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Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 457.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 7 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 510 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 385 военных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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