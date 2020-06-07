За сутки от коронавируса вылечились 78 российских военных

Создатель рассказал об особенностях российского препарата от коронавируса

Создатель рассказал об особенностях российского препарата от коронавируса

Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 457.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

На 7 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 510 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 385 военных.