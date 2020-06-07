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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T20:36
https://ria.ru/20200607/1572599750.html
Число случаев коронавируса в Турции превысило 170 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899619_0:0:3229:1817_1036x0_80_0_0_68ddb29193751ae478f20bd872e4d6f8.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Турции превысило 170 тысяч

20:36 07.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik
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Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 914, скончались 23 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 914 новых случаев, всего заразившихся - 170 132. Мы потеряли сегодня 23 пациента, всего умерших - 4692. Вылечились сегодня 2647 пациентов, всего - 137 969", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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