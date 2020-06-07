Число случаев коронавируса в Турции превысило 170 тысяч

АНКАРА, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 914, скончались 23 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 914 новых случаев, всего заразившихся - 170 132. Мы потеряли сегодня 23 пациента, всего умерших - 4692. Вылечились сегодня 2647 пациентов, всего - 137 969", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
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