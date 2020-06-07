В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны Уикхэму

Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Протестующие в штате Протестующие в штате Виргиния снесли памятник генералу армии Уильямсу Картеру Уикхэму который сражался на стороне конфедератов во время гражданской войны в США сообщает телеканал CBS6.

Как отмечает телеканал, протестующие скинули 129-летнюю статую с постамента в ходе протестов в субботу ночью. Постамент статуи демонстранты разрисовали граффити.

RT @JakeBurnsCBS6: BREAKING TONIGHT: @CBS6 crew was working on their 11pm story when they heard loud cheers by Monroe Park. This statue of confederate general Willams Carter Wickham has been toppled. #RVA pic.twitter.com/jv3yTx2iBQ — WTVR CBS 6 Richmond (@CBS6) June 7, 2020

Памятник Уикхэму был сооружен в 1891 году в столице Виргинии Ричмонде, который в период Гражданской войны 1861-1865 годов был столицей южных рабовладельческих штатов. Уикхэм был известным генералом Конфедерации и политиком.

По сообщениям СМИ, в 2017 году потомки Уикхэма обращались к властям города с просьбой о демонтаже памятника, так как "владелец плантации, генерал Конфедерации Уикхэм непростительно наращивал власть и богатство путем эксплуатации людей, попавших в рабство".

Ранее губернатор штата Ральф Нортэм заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США. На этой неделе также была снесена статуя солдатам Конфедерации, погибшим в Гражданской войне.