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2020-06-07T20:35
https://ria.ru/20200607/1572599693.html
В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны Уикхэму
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572596386_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_d7d6032dfd803960bf90269247eeffbc.jpg
РИА Новости

В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны Уикхэму

20:35 07.06.2020
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© РИА Новости / Густаво ВальентеУчастники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Протестующие в штате Виргиния снесли памятник генералу армии Уильямсу Картеру Уикхэму который сражался на стороне конфедератов во время гражданской войны в США, сообщает телеканал CBS6.
Как отмечает телеканал, протестующие скинули 129-летнюю статую с постамента в ходе протестов в субботу ночью. Постамент статуи демонстранты разрисовали граффити.
Памятник Уикхэму был сооружен в 1891 году в столице Виргинии Ричмонде, который в период Гражданской войны 1861-1865 годов был столицей южных рабовладельческих штатов. Уикхэм был известным генералом Конфедерации и политиком.
По сообщениям СМИ, в 2017 году потомки Уикхэма обращались к властям города с просьбой о демонтаже памятника, так как "владелец плантации, генерал Конфедерации Уикхэм непростительно наращивал власть и богатство путем эксплуатации людей, попавших в рабство".
Ранее губернатор штата Ральф Нортэм заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США. На этой неделе также была снесена статуя солдатам Конфедерации, погибшим в Гражданской войне.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Обсудить 6
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Популярные комментарии
"Вегным путём идёте товагищи!" ©
7 июня, 20:37
Юрий Шарапов
57210001
Если они памятники всем работорговцам и эксплуататорам будут сносить, то в штатах ни одного памятника не останется.
7 июня, 20:37
Андрей Романов
3870001
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