Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Согласно опросу, 80% американцев заявляют, что ситуация в стране стала неуправляемой, при этом 15%, напротив, заявляют, что ситуация находится под контролем. Остальные не смогли дать однозначный ответ.

Оценивая экономику страны, 46% респондентов назвали нынешнюю ситуацию "неудовлетворительной", что, по данным NBC News, наиболее высокий показатель с сентября 2012 года. Лишь 5% оценили ее как "отличную".