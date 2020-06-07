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2020-06-07T20:23
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Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
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РИА Новости

Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

20:23 07.06.2020
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© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство американцев считают, что ситуация, сложившаяся в США в последние дни, вышла из под контроля, свидетельствуют данные опроса Wall Street Journal и NBC News.
Согласно опросу, 80% американцев заявляют, что ситуация в стране стала неуправляемой, при этом 15%, напротив, заявляют, что ситуация находится под контролем. Остальные не смогли дать однозначный ответ.
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Оценивая экономику страны, 46% респондентов назвали нынешнюю ситуацию "неудовлетворительной", что, по данным NBC News, наиболее высокий показатель с сентября 2012 года. Лишь 5% оценили ее как "отличную".
В рамках опроса респондентам также задавались вопросы о наиболее острых проблемах в стране. Так, большинство американцев - 63% - все еще "очень" или "в какой-то степени" переживают, что они или кто-то из членов их семьи может заразиться коронавирусом, при этом отмечается, что этот показатель сократился на 10 процентных пунктов с апреля.
Кроме того, опрос показал, что большинство избирателей обеспокоены смертью Джорджа Флойда от действий полиции, а не протестными акциями, которые начались после нее. Согласно опросу, отвечая на вопрос о том, что их беспокоит больше, 59% ответили про смерть афроамериканца, а 27% про протесты, которые привели к насилию.
В опросе, который проводился 28 мая-2 июня, приняли участие 1000 зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус 3,1 процентных пункта.
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