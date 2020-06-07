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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-07T20:01
https://ria.ru/20200607/1572599118.html
Saudi Aramco подняла цены по поставкам нефти на июль
https://cdn23.img.ria.ru/images/155970/95/1559709549_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_cb3d64c0b7e73cfbff9fc2294dafd033.jpg
РИА Новости

Saudi Aramco подняла цены по поставкам нефти на июль

20:01 07.06.2020
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© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco
© РИА Новости
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Саудовская госкомпания Saudi Aramco подняла цены по поставкам нефти на июль, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение прайс-лист компании.
Ранее Saudi Aramco отложила объявление июльских цен на свою нефть до воскресенья в ожидании итогов встречи ОПЕК+.
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Согласно агентству, компания повысила цены для всех регионов. Агентство отметило, что цены на экспорт нефти для стран Азии вырастут на 5,60 – 7,30 долларов за баррелей.
Saudi Aramco обычно публикует официальные отпускные цены на нефть к пятому числу каждого месяца. Они определяют вектор нефтяных цен в Иране, Кувейте и Ираке, а также влияют на цену более чем 12 миллионов баррелей нефти в сутки, которые идут на продажу в Азию. В этом году Saudi Aramco уже несколько раз переносила публикацию месячных цен на нефть на фоне высокой волатильности на рынке.
В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Вместе с тем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что все параметры сделки ОПЕК + о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьSaudi AramcoОПЕКСаудовская АравияАзияВ мире
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