МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Саудовская госкомпания Saudi Aramco подняла цены по поставкам нефти на июль, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение прайс-лист компании.
Ранее Saudi Aramco отложила объявление июльских цен на свою нефть до воскресенья в ожидании итогов встречи ОПЕК+.
Согласно агентству, компания повысила цены для всех регионов. Агентство отметило, что цены на экспорт нефти для стран Азии вырастут на 5,60 – 7,30 долларов за баррелей.
Saudi Aramco обычно публикует официальные отпускные цены на нефть к пятому числу каждого месяца. Они определяют вектор нефтяных цен в Иране, Кувейте и Ираке, а также влияют на цену более чем 12 миллионов баррелей нефти в сутки, которые идут на продажу в Азию. В этом году Saudi Aramco уже несколько раз переносила публикацию месячных цен на нефть на фоне высокой волатильности на рынке.
В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Вместе с тем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что все параметры сделки ОПЕК + о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении.
6 июня, 10:28Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть