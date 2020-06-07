Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что не считает Россию врагом США.
Пауэлла, который был госсекретарем в период президентства Джорджа Буша-младшего, спросили в эфире телеканала CNN, как он относится к предложению президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7. Пауэлл не дал однозначного ответа на вопрос.
"Я отвечу так: почему он (Трамп) принимает это решение один, в то время как Россию внесли в список четырех наших врагов? На самом деле они не враги. Они не одни из наших четырех врагов... Сложилась ситуация, когда Пентагон определил четырех врагов: Китай, Россия, Иран и КНДР. Ни одна (из этих стран) не собирается на нас нападать прямо сейчас", - сказал Пауэлл.
Ранее Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что РФ согласна с Трампом, что формат "большой семерки" устарел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что вопрос о приглашении Москвы на саммит "Большой семерки" в США будет обсуждаться по дипканалам.