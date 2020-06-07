Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

"Я отвечу так: почему он (Трамп) принимает это решение один, в то время как Россию внесли в список четырех наших врагов? На самом деле они не враги. Они не одни из наших четырех врагов... Сложилась ситуация, когда Пентагон определил четырех врагов: Китай, Россия, Иран и КНДР. Ни одна (из этих стран) не собирается на нас нападать прямо сейчас", - сказал Пауэлл.