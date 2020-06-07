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2020-06-07T19:56
https://ria.ru/20200607/1572598938.html
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
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РИА Новости

Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

19:54 07.06.2020 (обновлено: 19:56 07.06.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что не считает Россию врагом США.
Пауэлла, который был госсекретарем в период президентства Джорджа Буша-младшего, спросили в эфире телеканала CNN, как он относится к предложению президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7. Пауэлл не дал однозначного ответа на вопрос.
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"Я отвечу так: почему он (Трамп) принимает это решение один, в то время как Россию внесли в список четырех наших врагов? На самом деле они не враги. Они не одни из наших четырех врагов... Сложилась ситуация, когда Пентагон определил четырех врагов: Китай, Россия, Иран и КНДР. Ни одна (из этих стран) не собирается на нас нападать прямо сейчас", - сказал Пауэлл.
Ранее Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что РФ согласна с Трампом, что формат "большой семерки" устарел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что вопрос о приглашении Москвы на саммит "Большой семерки" в США будет обсуждаться по дипканалам.
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Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
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Обсудить 8
РоссияG7Дональд ТрампКолин ПауэллСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, когда G7 приедет к нам в Крым, тогда и пообщаемся на равных. Про гостей им давно ответили.
7 июня, 20:00
Андрей Романов
1320000
Хамелеонство - родовая черта американского политика: пока он пребывает на должности госаппарате в его руках обязательно оказывается "пробирка К.Пауэлла", как только он уходит в отставку, то демонстрирует здравомыслие при каждом удобном случае.
7 июня, 20:05
vv.p.neznamov
1200000
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