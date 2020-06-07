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2020-06-07T21:45
https://ria.ru/20200607/1572598867.html
В Башкирии нашли пропавшего два дня назад шестилетнего мальчика
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РИА Новости

В Башкирии нашли пропавшего два дня назад шестилетнего мальчика

19:51 07.06.2020 (обновлено: 21:45 07.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 7 июн — РИА Новости. Шестилетний мальчик, который ушел из дома и пропал в башкирском селе, найден живым на берегу реки, его осматривают медики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Башкирии.
Ранее следственные органы региона возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего по факту пропажи шестилетнего ребенка, который 5 июня вышел гулять из дома в деревне Урмантау Салаватского района и исчез. К поиску были привлечены следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, а также добровольческие поисково-спасательные отряды. Ребенка искали и односельчане.
"Мальчик найден живым на берегу реки, он отсутствовал дома две ночи. Сейчас его осматривают медики", — сказал собеседник агентства.
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