В Башкирии нашли пропавшего два дня назад шестилетнего мальчика

УФА, 7 июн — РИА Новости. Шестилетний мальчик, который ушел из дома и пропал в башкирском селе, найден живым на берегу реки, его осматривают медики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Башкирии.
Ранее следственные органы региона возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего по факту пропажи шестилетнего ребенка, который 5 июня вышел гулять из дома в деревне Урмантау Салаватского района и исчез. К поиску были привлечены следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, а также добровольческие поисково-спасательные отряды. Ребенка искали и односельчане.
"Мальчик найден живым на берегу реки, он отсутствовал дома две ночи. Сейчас его осматривают медики", — сказал собеседник агентства.