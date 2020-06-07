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2020-06-07T19:46
https://ria.ru/20200607/1572598743.html
Мэр Нью-Йорка пообещал провести реформы в полиции из-за беспорядков
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РИА Новости

Мэр Нью-Йорка пообещал провести реформы в полиции из-за беспорядков

19:46 07.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 7 июн – РИА Новости. Власти Нью-Йорка проведут ряд реформ в полиции на фоне волны беспорядков, охватившей на этой неделе город, - в частности предполагается переключить часть финансирования с полиции на работу с молодежью, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
Не так давно в ходе протестов в Нью-Йорке помимо призывов к справедливости начали появляться лозунги, касающиеся финансирования полиции.
"Давайте начнем с того, что мы хотим сделать прямо сейчас. И я хочу прояснить, что в ходе нашего управления мы сосредоточены на молодых людях",- сказал мэр. В качестве примера он привел реализуемые программы дошкольного обучения, и дополнительного образования в школе и после школы.
"(Есть) множество инициатив, направленных на то, чтобы охватить молодежь, и при тесном сотрудничестве и партнерстве с городским советом, мы сосредоточились на летней занятости молодежи. Нам нужно сделать намного больше для наших молодых людей",- указал де Блазио.
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Он напомнил, что в феврале говорил о необходимости увеличения поддержки молодежи. "Мы говорили о том, что шеф полиции Дермот Ши проявляет заинтересованность к работе полицейских с молодыми людьми для решения их проблем в зародыше", - отметил мэр.
Он подчеркнул, что молодежь не должна подвергаться полицейским мерам – до нее нужно достучаться. "В этом духе будут проходить реформы, о которых мы будем говорить сегодня и далее", - заявил градоначальник.
"Мы будем переводить финансирование из полиции Нью-Йорка на молодежные инициативы и социальные службы. Детали будут проработаны в ходе бюджетного процесса в ближайшие недели. Но я хочу, чтобы люди поняли, что мы стремимся перераспределить ресурсы, чтобы сосредоточиться на нашей молодежи", - сказал де Блазио.
По его словам, это будет делаться так, чтобы не отразилось на безопасности города.
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Кроме того, как указал де Блазио, процессы дисциплинарной ответственности в полицейских кругах должны стать более прозрачными. В ходе беспорядков в Нью-Йорке и в других города США в объективы камер попали случаи, когда действия полиции вызвали вопросы, если не являлись явным превышением полномочий. Только в Нью-Йорке известно о случае, когда полицейский целенаправленно сорвал маску с протестующего и распылил перцовый аэрозоль ему в лицо.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других американских штатах. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, один из них был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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