Мэр Нью-Йорка пообещал провести реформы в полиции из-за беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн – РИА Новости. Власти Власти Нью-Йорка проведут ряд реформ в полиции на фоне волны беспорядков, охватившей на этой неделе город, - в частности предполагается переключить часть финансирования с полиции на работу с молодежью, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио

Не так давно в ходе протестов в Нью-Йорке помимо призывов к справедливости начали появляться лозунги, касающиеся финансирования полиции.

"Давайте начнем с того, что мы хотим сделать прямо сейчас. И я хочу прояснить, что в ходе нашего управления мы сосредоточены на молодых людях",- сказал мэр. В качестве примера он привел реализуемые программы дошкольного обучения, и дополнительного образования в школе и после школы.

"(Есть) множество инициатив, направленных на то, чтобы охватить молодежь, и при тесном сотрудничестве и партнерстве с городским советом, мы сосредоточились на летней занятости молодежи. Нам нужно сделать намного больше для наших молодых людей",- указал де Блазио.

Он напомнил, что в феврале говорил о необходимости увеличения поддержки молодежи. "Мы говорили о том, что шеф полиции Дермот Ши проявляет заинтересованность к работе полицейских с молодыми людьми для решения их проблем в зародыше", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что молодежь не должна подвергаться полицейским мерам – до нее нужно достучаться. "В этом духе будут проходить реформы, о которых мы будем говорить сегодня и далее", - заявил градоначальник.

"Мы будем переводить финансирование из полиции Нью-Йорка на молодежные инициативы и социальные службы. Детали будут проработаны в ходе бюджетного процесса в ближайшие недели. Но я хочу, чтобы люди поняли, что мы стремимся перераспределить ресурсы, чтобы сосредоточиться на нашей молодежи", - сказал де Блазио.

По его словам, это будет делаться так, чтобы не отразилось на безопасности города.

Кроме того, как указал де Блазио, процессы дисциплинарной ответственности в полицейских кругах должны стать более прозрачными. В ходе беспорядков в Нью-Йорке и в других города США в объективы камер попали случаи, когда действия полиции вызвали вопросы, если не являлись явным превышением полномочий. Только в Нью-Йорке известно о случае, когда полицейский целенаправленно сорвал маску с протестующего и распылил перцовый аэрозоль ему в лицо.