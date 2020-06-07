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2020-06-07T19:40
https://ria.ru/20200607/1572598635.html
В ПНС Ливии назвали условие для переговоров с властями на востоке
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РИА Новости

В ПНС Ливии назвали условие для переговоров с властями на востоке

19:40 07.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии будет готово к переговорам с властями, представляющими восток Ливии, после установления контроля над городом Сирт и авиабазой аль-Джуфра, заявил министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг.
Ранее силы ПНС объявили о начале операции "Пути к победе", целью которой является установление контроля над расположенным на побережье Средиземного моря городом Сирт и рядом других близлежащих районов и территорий.
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По словам Башаги, ПНС будет открыто к переговорам с властями востока Ливии после того, как установит контроль над Сиртом и аль-Джуфрой.
"Будут переговоры с Востоком", - ответил Башага на вопрос о том, остановится ли наступление ПНС после взятия Сирта и аль-Джуфры.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарСиртЛивияВ мире
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