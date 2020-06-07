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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T19:31
https://ria.ru/20200607/1572598457.html
В Канаде число случаев коронавируса превысило 95 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число случаев коронавируса превысило 95 тысяч

19:31 07.06.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 95 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, общее число зараженных составляет 95 057 человек, скончались 7 773 заболевших. Наибольшее число инфицированных выявлено в провинциях Квебек (52 624) и Онтарио (30 202).
В общей сложности в стране было проведено 1 868 277 тестов на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоКанадаВ мире
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