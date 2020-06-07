В Канаде число случаев коронавируса превысило 95 тысяч

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 95 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
В общей сложности в стране было проведено 1 868 277 тестов на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.