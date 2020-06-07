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2020-06-08T00:03
https://ria.ru/20200607/1572597928.html
В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века
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РИА Новости

В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века

19:06 07.06.2020 (обновлено: 00:03 08.06.2020)
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© AP Photo / PA/Ben BirchallПротестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
© AP Photo / PA/Ben Birchall
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в XVII и XVIII веках, сообщает издание Independent.
Как отмечает издание, в соцсетях появились видео, на которых протестующие скидывают статую с постамента в ходе воскресных протестов в центре города.
Член парламента, филантроп и работорговец Эдвард Кольстон родился в Бристоле в XVII веке. Его именем в городе названы многие школы, здания и благотворительные организации.
Бронзовый памятник Кольстону был сооружен в 1895 году. Как отмечает издание, статуя всегда вызывала неоднозначное отношение горожан. Недавно более десяти тысяч человек подписали петицию в Городской совет Бристоля с требованием снести памятник, отмечает Independent.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других американских штатах. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, один из них был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
Акции протестов в поддержку движения также прошли в других странах, в частности в Великобритании, Франции, Швеции, Австралии, Италии и Испании.
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
6 июня, 20:33
В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
6210024821
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Джордж ФлойдВеликобританияБристоль (город)В мире
Популярные комментарии
"Я, к примеру, не признаю, что по отношению к краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии совершено какое-то преступление. Более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса — назовем это так — пришла и заняла их место", — отвечает нам приятный толстяк и величайший британец по версии британского парламента, сэр Уинстон Черчилль... Тоже каяться будут?...
7 июня, 19:29
YSYar S
1691003
Пришло время и англичанам стыдиться своей истории.
7 июня, 19:07
Андрей Романов
15100000
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