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Религия и мировоззрение
2020-06-07T19:45
https://ria.ru/20200607/1572597895.html
Чтобы храм не закрыли: как в Москве встретили праздник Троицы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572598118_0:1044:2048:2196_1036x0_80_0_0_5a23512f16278a13c717f2adb3c4745e.jpg
РИА Новости

Чтобы храм не закрыли: как в Москве встретили праздник Троицы

19:34 07.06.2020 (обновлено: 19:45 07.06.2020)
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© Артем БуденныйДень Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
День Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
© Артем Буденный
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Храмы Русской православной церкви открыли двери для верующих в Москве 6 июня – во время так называемой Троицкой родительской субботы, а в воскресенье православные отметили один из двунадесятых (12 главных церковных) праздников – день Святой Троицы. Как правило, храмы в это время посещает много людей. Как прошли праздничные богослужения, много ли было прихожан и удалось ли им соблюдать санитарные нормы – выяснил корреспондент РИА Новости.

Чтобы храм не закрыли

У входа в храм мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова, что в двух минутах от Московского Кремля, – наряд полиции. "Следим, чтобы не было провокаций. Заходим в церковь, смотрим, соблюдают ли люди дистанцию, носят ли маски. Предупреждаем, если надо. Но пока никаких проблем в этом храме не было", - рассказал сотрудник МВД.
Сразу за дверью - инструкция, как вести себя в условиях эпидемии. Но для постоянных прихожан все эти правила не новы: разметка на полу, дистанция, маски – все это было уже в начале апреля - еще до ограничения доступа в столичные храмы. А чтобы люди не забыли, что в стране бушует вирус, на сайте прихода опубликовали специальное обращение. "Помимо личной безопасности, мы все должны подумать и о безопасности нашего храма. Заражение кого-либо вирусом может послужить причиной временного закрытия храма, наложения на нас штрафа, снятия с должности настоятеля храма", - говорится в сообщении.
Также людей попросили не приходить, если появились признаки ОРЗ, и записаться на богослужение заранее. Кроме предварительной записи во многих храмах Москвы на Троицу организовали две службы утром, чтобы все желающие смогли разместиться. Две праздничные литургии - обычная практика, но во время эпидемии она приобрела особое значение - чтобы было легче соблюсти дистанцию: на одного человека, по рекомендации санитарных властей, нужно не менее 4 квадратных метров свободного пространства.
© Артем Буденный
день Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
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© Артем Буденный
© Артем Буденный
День Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
2 из 5
© Артем Буденный
© Артем Буденный
день Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
3 из 5
© Артем Буденный
© Артем Буденный
день Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
4 из 5
© Артем Буденный
© Артем Буденный
день Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
5 из 5
© Артем Буденный
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный
3 из 5
© Артем Буденный
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный

Бывают исключения

"Утром на первой литургии было 60 человек, на второй - 50", - рассказал сотрудник храма Татианы. Людей, по его словам, существенно меньше, чем обычно. "В праздничные дни человек 700 приходит - храм битком. Но сейчас многие на самоизоляции, на дачах. А в Подмосковье церкви уже открыли", - объясняет сотрудник.
Но некоторые специально пришли в любимый храм. "Вернуться здорово. Даже служба ощущается как-то сильнее", - сказала корреспонденту РИА Новости молодая прихожанка.
В проповеди настоятель храма - протоиерей Владимир Вигилянский - заявил, что "без Бога и Церкви мы ничто и никто". Эпидемия коронавируса, по словам священника, дана, чтобы люди не думали, будто благодаря цифровизации или достижениям современной цивилизации, "можно Церковь внести в свой дом". "Совершать богослужения самостоятельно, или как Кашпировский, освящать Чашу перед экраном – это страшная ересь", - подчеркнул протоиерей.
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Также он отметил, что, все современные достижения были нивелированы "маленькой букашкой под названием коронавирус". "Урок, который мы должны выучить из этого - без Бога и без Церкви мы ничто и никто", - подытожил настоятель.
После богослужения он пояснил корреспонденту РИА Новости, что людям все же следует "приносить Церковь" куда угодно: и на работу, и в дом, однако "дом Божий, где совершаются таинства, причастие, перенести невозможно". Хотя, вспоминает Вигилянский, бывали случаи, когда на Соловках служили в лесу: "на полянке освящали пенек как престол и вырезали из дерева Чашу", но это, по его словам, исключения.
Исключительными и экстренными он также назвал обстоятельства, при которых людей причащали в храме святой Татьяны, когда в Москве еще действовал запрет для прихожан на посещение богослужений.
"Да, мы призывали людей сидеть дома, но эти обстоятельства – экстренные. Прихожанка, у нее шесть детей, должна родить седьмого. Что ж мы перед ней закроем двери? Кому-то на операцию ложиться, а в больницы сейчас священников не пускают. Если они ходячие, я говорю: "Приезжайте в храм". У нас 5-10 человек причащались. Мы нарушали – да, но перед Богом – нет, конечно", - подытожил настоятель.
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Больше, чем положено, не пустим

На подворье Валаамского монастыря в Москве (находится недалеко от Тверской) решили служить на улице: на прихрамовой территории могут молиться - с учетом санитарных требований, дистанции - 150 человек, а в самом храме преподобных Сергия и Германа Валаамских - только 54, уточнили его сотрудники.
"Вчера и сегодня - в праздник Троицы - было около 100 человек. Дальше планируем служить в помещении - там уж кто поместится. А больше, чем положено - не пустим", - рассказали на подворье.
Пространство внутреннего двора расчерчено на квадраты - поверх парковочной разметки. Все тщательно обустроено: иконы, алтарь в виде шалаша, аудиоколонки, а также традиционные для праздника березовые деревца. С самой высокой точки к прихожанам обращен лик Спасителя: икону разместили на дереве.
Верующие стоят на допустимом расстоянии. Помазание проходило так: священники сами подходили к прихожанам, тогда как обычно люди томятся в очереди. В очереди к исповеди и причастию тоже соблюдали дистанцию.
"Я пришел вчера утром. Весь день пробыл в храме, а сегодня – на литургию", - говорит Дмитрий, который не был в церкви с середины февраля: сначала из-за болезни, а потом прихожан просто не пускали. Он перенес операцию на ноге и с трудом передвигается. "Конечно, радостно, что я снова в храме. С праздником", - поздравляет он.
© Артем Буденный
День Святой Троицы в Московском подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Москва, 7.06.2020
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© Артем Буденный
© Артем Буденный
День Святой Троицы в Московском подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Москва, 7.06.2020
2 из 5
© Артем Буденный
© Артем Буденный
День Святой Троицы в Московском подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Москва, 7.06.2020
3 из 5
© Артем Буденный
© Артем Буденный
День Святой Троицы в Московском подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Москва, 7.06.2020
4 из 5
© Артем Буденный
© Артем Буденный
День Святой Троицы в Московском подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Москва, 7.06.2020
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный
Пятидесятница, день сошествия Святого Духа, или праздник Святой Троицы посвящен событиям, которые произошли на 50-ый день после Воскресения Христова. Тогда на апостолов, а в их лице – на всех людей – сошел Святой Дух. Они заговорили на разных языках и распространили учение Иисуса Христа в мире. Поэтому праздник Троицы еще называют днем рождения Церкви. Верующие в этот день прославляют единого Бога, явленного, таким образом, в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 14:57Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл поздравил православных с Днем Святой Троицы
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Религия и мировоззрениеРелигияАналитика - Религия и мировоззрениеВладимир ВигилянскийРусская православная церковьМоскваОбщество
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