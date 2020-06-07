Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T18:52
https://ria.ru/20200607/1572597639.html
Воробьев поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529107_0:200:3071:1927_1036x0_80_0_0_9382d318350b21cb606279f4666831c2.jpg
РИА Новости

Воробьев поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с коронавирусом

18:52 07.06.2020
2124
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
"В Крокусе сейчас находятся около 300 пациентов, мощности мы развернули на 1100. Мы не могли рисковать ..., поэтому благодаря в том числе поддержке Москвы и лично мэра, который в сложные моменты поддерживал нас, в том числе в момент прохождения пиков, за что его тоже хотелось бы отдельно поблагодарить ", - сказал Воробьев в эфире телеканала Россия 1.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
11600217
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗСергей СобянинАндрей ВоробьевОбщество
Рекомендуем
Ситуация в Подмосковье
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
СМИ: власти Москвы пока не обсуждают вопрос отмены пропусков
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Создатель рассказал об особенностях российского препарата от коронавируса
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Актер Алексей Панин
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века
Елена Шувалова
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ узнали о плохой репутации участка, офицеры которого задержали Флойда
Врач в запотевших защитных очках
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова предупредила о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Чехии
Главный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар заболел COVID-19
Юлия Норкина
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
04:32В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию
Лента новостейМолния