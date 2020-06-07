Воробьев поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
"В Крокусе сейчас находятся около 300 пациентов, мощности мы развернули на 1100. Мы не могли рисковать ..., поэтому благодаря в том числе поддержке Москвы и лично мэра, который в сложные моменты поддерживал нас, в том числе в момент прохождения пиков, за что его тоже хотелось бы отдельно поблагодарить ", - сказал Воробьев в эфире телеканала Россия 1.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.