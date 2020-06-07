В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

ТАШКЕНТ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Узбекистане в воскресенье увеличилось на 208 – это новый рекорд за день, общее число случаев с начала пандемии достигло 4 302, сообщает министерство здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. По данным на утро воскресенья, 17 пациентов скончались, 3268 выздоровели. В субботу в Узбекистане всего было зафиксировано 87 новых случаев COVID-19, в пятницу – 68, в четверг – 96, в среду - 83.
Как информирует ведомство, в воскресенье выявлено еще 208 случаев коронавируса, большинство из которых (185) - в Ташкенте. Прежний рекорд за день был установлен 15 апреля - 167 случаев.
"По состоянию на 7 июня 2020 года 18.00 (16.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4302", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня, но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открываются мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновится работа городских и пригородных автобусов.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
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