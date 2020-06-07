В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. По данным на утро воскресенья, 17 пациентов скончались, 3268 выздоровели. В субботу в Узбекистане всего было зафиксировано 87 новых случаев COVID-19, в пятницу – 68, в четверг – 96, в среду - 83.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня, но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открываются мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновится работа городских и пригородных автобусов.