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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T18:31
https://ria.ru/20200607/1572597297.html
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом выросло до 3265
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d2ba55eee506508d5ffe272224de033.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом выросло до 3265

18:31 07.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 97 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев возросло до 3265, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3168.
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"По состоянию на 7 июня подтвержденных случаев COVID-19 – 3265. Новых подтвержденных случаев – 97", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 954 человека выздоровели, 14 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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