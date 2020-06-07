В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом выросло до 3265

САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 97 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев возросло до 3265, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3168.
"По состоянию на 7 июня подтвержденных случаев COVID-19 – 3265. Новых подтвержденных случаев – 97", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 954 человека выздоровели, 14 скончались.
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