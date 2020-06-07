Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T18:26
https://ria.ru/20200607/1572597180.html
В Узбекистане трое рабочих погибли при обрушении стены на заводе
https://cdn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:0:3389:1907_1036x0_80_0_0_5fb949a28fe58f7309a41dcc5afb8ba7.jpg
РИА Новости

В Узбекистане трое рабочих погибли при обрушении стены на заводе

18:26 07.06.2020
2352
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 7 июн - РИА Новости. Трое рабочих погибли при обрушении стены на территории одного из заводов в Ташкентской области Узбекистана, сообщает Генпрокуратура страны.
По данным ведомства, на территории завода железобетонных конструкций в Кибрайском районе Ташкентской области произошло обрушение стены.
"В результате трое сотрудников, работавших в момент обрушения вблизи стены, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Узбекистана "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека", проводятся следственные действия. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.
0022000
Обсудить 0
Ташкентская областьУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Врач в запотевших защитных очках
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны Уикхэму
Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади
Собеседование при приеме на работу
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
В Норильске демонтируют бак, из которого разлилось топливо
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
МИД указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Певец Григорий Лепс
Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого
Бойцы Соторо вывешивают флаг Сирии на одной из улиц в городе Камышли провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
В Сирии произошел теракт
День Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
Чтобы храм не закрыли: как в Москве встретили праздник Троицы
Елена Шувалова
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века
Маисовый полоз
В Индии местный житель обнаружил в кондиционере змеиное гнездо
Сотрудник МЧС РФ
В Петербурге вспыхнул пожар на хлебозаводе
Актер Алексей Панин
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
04:32В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию
Лента новостейМолния