В Узбекистане трое рабочих погибли при обрушении стены на заводе

По данным ведомства, на территории завода железобетонных конструкций в Кибрайском районе Ташкентской области произошло обрушение стены.

"В результате трое сотрудников, работавших в момент обрушения вблизи стены, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Узбекистана "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека", проводятся следственные действия. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.