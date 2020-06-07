В Брюсселе проходит акция против расизма

Тысячи бельгийцев вышли в воскресенье на акцию против расизма в центре Брюсселя на площади перед дворцом правосудия, чтобы выразить солидарность с демонстрантами в США, а также напомнить о проблемах расизма в Европе. #Бельгия #Brussels #FloydProtests pic.twitter.com/UQkeHVkvvD

Люди действительно организованно пришли на площадь с плакатами, но разместиться друг от друга на почтительном расстоянии не удалось – выразить гражданскую позицию пришло гораздо больше горожан, чем ожидали организаторы и администрация Брюсселя, поэтому демонстрантам пришлось занять также прилегающие к площади улицы. За акцией протеста наблюдают десятки полицейских.

Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией. Его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из стражей порядка наступил Флойду коленом на шею. Мужчина на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позднее Флойд скончался в реанимации.