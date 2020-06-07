Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T18:17
https://ria.ru/20200607/1572596962.html
В Брюсселе проходит акция против расизма
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572596154_0:69:3072:1797_1036x0_80_0_0_b33f0275e7fee11782fc7acdc41e0f4a.jpg
РИА Новости

В Брюсселе проходит акция против расизма

18:17 07.06.2020
686
© AFP 2020 / Kenzo TribouillardУчастники акции протеста против расизма в Брюсселе
Участники акции протеста против расизма в Брюсселе
© AFP 2020 / Kenzo Tribouillard
Участники акции протеста против расизма в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Тысячи жителей Брюсселя вышли в воскресенье на площадь перед дворцом правосудия в центре бельгийской столицы, чтобы принять участие в акции против расизма, выразить солидарность с демонстрантами в США, а также напомнить о проблемах расизма в Европе, передает корреспондент РИА Новости.
В условиях эпидемии коронавируса городские власти согласовали "статичную акцию", не разрешив манифестантам пройти шествием по городским улицам. При этом участников акции призвали проявить ответственность и соблюдать социальную дистанцию.
Люди действительно организованно пришли на площадь с плакатами, но разместиться друг от друга на почтительном расстоянии не удалось – выразить гражданскую позицию пришло гораздо больше горожан, чем ожидали организаторы и администрация Брюсселя, поэтому демонстрантам пришлось занять также прилегающие к площади улицы. За акцией протеста наблюдают десятки полицейских.
Она началась с минуты молчания в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, многие пришедшие в знак уважения преклонили колено. В руках демонстранты держат ставшие уже традиционными лозунги "Жизнь черных имеет значения", а также "Расизм - настоящая пандемия", "Хватит быть "нерасистом", надо становиться активным антирасистом".
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Вчера, 13:32
Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм
Многие горожане вышли с плакатами, на которых написаны имена тех, кто погиб в Европе от рук сотрудников правоохранительных органов. В частности, манифестанты вспоминают 19-летнего Адиля (чья гибель в Брюсселе в результате аварии из-за преследования полицией привела к столкновениям в апреле этого года), а также 24-летнего француза Траоре, умершего в жандармерии в 2016 году.
Ранее премьер-министр Бельгии Софи Вильмес призвала воздержаться от массовых акций в поддержку демонстрантов в США из-за опасности распространения коронавируса. Однако окончательное решение было за местными властями, которые акцию все же разрешили. Как пояснил бургомистр Брюсселя Филипп Клозе, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров с организаторами - бельгийским отделением Black Lives Matter (BLM).
Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией. Его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из стражей порядка наступил Флойду коленом на шею. Мужчина на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позднее Флойд скончался в реанимации.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
31 мая, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
3122023
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаБрюссельБельгияСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейские в Брюсселе
В Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена
Участники протеста против расизма в Мадриде
В Испании прошли массовые акции против расизма
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
В Лондоне начался марш в знак поддержки движения против расизма
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал ввести "парализующие" санкции против Ирана
Бойцы Соторо вывешивают флаг Сирии на одной из улиц в городе Камышли провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
В Сирии произошел теракт
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны Уикхэму
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
В Бельгии за сутки выявили 154 случая коронавируса
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ узнали о плохой репутации участка, офицеры которого задержали Флойда
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
В Квебеке началась акция протеста против расизма
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Трамп поручил начать вывод нацгвардии из Вашингтона
Полицейские преклоняют колени перед демонстрантами, которые собрались в Остине, штат Техас
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
04:32В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию
Лента новостейМолния