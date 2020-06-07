В Брюсселе проходит акция против расизма

БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Тысячи жителей Брюсселя вышли в воскресенье на площадь перед дворцом правосудия в центре бельгийской столицы, чтобы принять участие в акции против расизма, выразить солидарность с демонстрантами в США, а также напомнить о проблемах расизма в Европе, передает корреспондент РИА Новости.
В условиях эпидемии коронавируса городские власти согласовали "статичную акцию", не разрешив манифестантам пройти шествием по городским улицам. При этом участников акции призвали проявить ответственность и соблюдать социальную дистанцию.
Тысячи бельгийцев вышли в воскресенье на акцию против расизма в центре Брюсселя на площади перед дворцом правосудия, чтобы выразить солидарность с демонстрантами в США, а также напомнить о проблемах расизма в Европе. #Бельгия #Brussels #FloydProtests pic.twitter.com/UQkeHVkvvD— Мировые новости (@RIA_Worldnews) June 7, 2020
Люди действительно организованно пришли на площадь с плакатами, но разместиться друг от друга на почтительном расстоянии не удалось – выразить гражданскую позицию пришло гораздо больше горожан, чем ожидали организаторы и администрация Брюсселя, поэтому демонстрантам пришлось занять также прилегающие к площади улицы. За акцией протеста наблюдают десятки полицейских.
Она началась с минуты молчания в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, многие пришедшие в знак уважения преклонили колено. В руках демонстранты держат ставшие уже традиционными лозунги "Жизнь черных имеет значения", а также "Расизм - настоящая пандемия", "Хватит быть "нерасистом", надо становиться активным антирасистом".
Многие горожане вышли с плакатами, на которых написаны имена тех, кто погиб в Европе от рук сотрудников правоохранительных органов. В частности, манифестанты вспоминают 19-летнего Адиля (чья гибель в Брюсселе в результате аварии из-за преследования полицией привела к столкновениям в апреле этого года), а также 24-летнего француза Траоре, умершего в жандармерии в 2016 году.
Ранее премьер-министр Бельгии Софи Вильмес призвала воздержаться от массовых акций в поддержку демонстрантов в США из-за опасности распространения коронавируса. Однако окончательное решение было за местными властями, которые акцию все же разрешили. Как пояснил бургомистр Брюсселя Филипп Клозе, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров с организаторами - бельгийским отделением Black Lives Matter (BLM).
Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией. Его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из стражей порядка наступил Флойду коленом на шею. Мужчина на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позднее Флойд скончался в реанимации.
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