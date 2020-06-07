В Азербайджане число случаев коронавируса превысило 7,5 тысячи

БАКУ, 7 июн - РИА Новости. Общее число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 7553, за сутки вирус выявлен у 314 человек, умерли еще четыре пациента.
Накануне сообщалось о 379 случаях, выявленных за сутки, и росте числа умерших с 82 до 84.
"В Азербайджане выявлено еще 314 случаев заражения коронавирусом, 125 человек вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7553 факта заражения коронавирусной инфекцией, 4149 человек вылечились, 88 скончались, 3316 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них оценивается как тяжелое, 80 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - информирует оперативный штаб при кабмине.
Сообщается, что с начала пандемии проведено 339 876 тестов на коронавирус.
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