В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

БАРНАУЛ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

В сообщении отмечается, что глава региона принял решение ввести на территории края первый этап снятия ограничений. Он утвердил новую редакцию указа, предусматривающего меры по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Отмечается, что смягчение режима стало возможным благодаря тому, что край выполняет Методические рекомендации санитарных властей России по ключевым показателям - коэффициенту распространения вируса, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда.

Ранее Томенко заявлял, что краевое правительство воспользуется возможностью ослабления режима незамедлительно, отмечается в сообщении.

В новой редакции указа предусматривается отмена режима обязательной самоизоляции для прибывающих из других регионов. Также отменяются ограничения по выходу из дома, за исключением жителей старше 65 лет и тех, у кого есть ряд хронических заболеваний.

Также разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе без использования уличных тренажеров. Допускаются совместные тренировки не более двух человек, или с членами семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее пяти метров.

В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, у которых есть медлицензии, а также розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий. Также разрешается работа зоопарков на открытом воздухе, при соблюдении посетителями норм социального дистанцирования.

Разрешено проведение плановых медосмотров для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря.

При этом сохранен запрет на мероприятия отдыха при скоплении людей, в том числе на пляжах. Работа гостиниц и отелей также пока не возобновляется.

На территории региона продолжает действовать масочный режим.