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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T03:39
https://ria.ru/20200607/1572596086.html
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571307860_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3823f87ad3f88e8febceb93179c1135f.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

17:43 07.06.2020 (обновлено: 03:39 08.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске на улице
Мужчина в медицинской маске на улице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина в медицинской маске на улице. Архивное фото
БАРНАУЛ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
В сообщении отмечается, что глава региона принял решение ввести на территории края первый этап снятия ограничений. Он утвердил новую редакцию указа, предусматривающего меры по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Отмечается, что смягчение режима стало возможным благодаря тому, что край выполняет Методические рекомендации санитарных властей России по ключевым показателям - коэффициенту распространения вируса, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда.
Ранее Томенко заявлял, что краевое правительство воспользуется возможностью ослабления режима незамедлительно, отмечается в сообщении.
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В новой редакции указа предусматривается отмена режима обязательной самоизоляции для прибывающих из других регионов. Также отменяются ограничения по выходу из дома, за исключением жителей старше 65 лет и тех, у кого есть ряд хронических заболеваний.
Также разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе без использования уличных тренажеров. Допускаются совместные тренировки не более двух человек, или с членами семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее пяти метров.
В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, у которых есть медлицензии, а также розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий. Также разрешается работа зоопарков на открытом воздухе, при соблюдении посетителями норм социального дистанцирования.
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Разрешено проведение плановых медосмотров для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря.
При этом сохранен запрет на мероприятия отдыха при скоплении людей, в том числе на пляжах. Работа гостиниц и отелей также пока не возобновляется.
На территории региона продолжает действовать масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоЗдоровье - ОбществоАлтайский край
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