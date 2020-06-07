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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T17:20
https://ria.ru/20200607/1572595681.html
Рейс с 63 россиянами вылетел из Кишинева в Москву
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Рейс с 63 россиянами вылетел из Кишинева в Москву

17:20 07.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Авиакомпания Fly One Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом из Кишинева в Москву 85 пассажиров, из них 63 являются гражданами России, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в республике Виталий Богданов.
Власти Молдавии с 17 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину.
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"Самолет уже вылетел из Кишинева, у него на борту 85 человек, из них 22 являются иностранцами, это 20 граждан Молдавии и два гражданина Украины", - сказал Богданов.
По его словам, всего с 17 марта, когда республика приостановила авиасообщение, было организовано 11 спецрейсов, с помощью которых из Молдавии вывезли 1596 человек.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваМолдавияКишиневВ мире
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