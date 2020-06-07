Рейс с 63 россиянами вылетел из Кишинева в Москву

"Самолет уже вылетел из Кишинева, у него на борту 85 человек, из них 22 являются иностранцами, это 20 граждан Молдавии и два гражданина Украины", - сказал Богданов.

По его словам, всего с 17 марта, когда республика приостановила авиасообщение, было организовано 11 спецрейсов, с помощью которых из Молдавии вывезли 1596 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.