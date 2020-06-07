В Молдавии выявили 189 новых случаев коронавируса

КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 189 до 9700, всего умер 341 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 9511 зарегистрированных случаях коронавируса, 331 из которых стал летальным.
"Еще 189 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 9700. Всего 5638 человек были вылечены, а 341 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.