В Липецкой области число выздоровевших от COVID-19 превысило тысячу

Всего в Липецкой области зарегистрировано 2577 случаев новой коронавирусной инфекции, восемь человек умерли.

"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 1018 человек. Сегодня лечение завершили 24 пациента", - говорится в сообщении.

На лечении в настоящий момент находится 1551 человек. Из них в больницах - 204 человека. Кроме того, госпитализированы 667 человек с подозрением на выделение вируса.