В Липецкой области число выздоровевших от COVID-19 превысило тысячу

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому за сутки 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, таким образом, выздоровели 1018 из 2577 заболевших в регионе, сообщает областная администрация.
Всего в Липецкой области зарегистрировано 2577 случаев новой коронавирусной инфекции, восемь человек умерли.
"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 1018 человек. Сегодня лечение завершили 24 пациента", - говорится в сообщении.
На лечении в настоящий момент находится 1551 человек. Из них в больницах - 204 человека. Кроме того, госпитализированы 667 человек с подозрением на выделение вируса.
Дома находятся 1347 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
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