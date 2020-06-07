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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T16:42
https://ria.ru/20200607/1572594919.html
В Липецкой области число выздоровевших от COVID-19 превысило тысячу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число выздоровевших от COVID-19 превысило тысячу

16:42 07.06.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому за сутки 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, таким образом, выздоровели 1018 из 2577 заболевших в регионе, сообщает областная администрация.
Всего в Липецкой области зарегистрировано 2577 случаев новой коронавирусной инфекции, восемь человек умерли.
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
5 июня, 13:52Распространение нового коронавируса
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"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 1018 человек. Сегодня лечение завершили 24 пациента", - говорится в сообщении.
На лечении в настоящий момент находится 1551 человек. Из них в больницах - 204 человека. Кроме того, госпитализированы 667 человек с подозрением на выделение вируса.
Дома находятся 1347 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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