На Бали мужчина провел шесть дней в колодце после нападения собаки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Спасательная служба на Бали достала британца из колодца, где он провел шесть дней, сообщает издание Indonesia Expat.
Национальная поисково-спасательная служба сообщила, что 29-летний гражданин Великобритании Роберт Джейкоб Мэттью упал в колодец глубиной четыре метра, когда убегал от преследовавшей его собаки. Чтобы вызволить мужчину из заточения, спасателям пришлось облачиться в защитные костюмы из-за риска заражения коронавирусом.
Как сообщил глава районной полиции, Мэттью провел в колодце шесть дней без еды и воды. "Он заявил, что упал в колодец шесть дней назад. Когда он упал, он звал на помощь, но никто не услышал", — заявил глава полиции.
Пострадавший был доставлен в больницу.
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