Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T17:38
https://ria.ru/20200607/1572594598.html
На Бали мужчина провел шесть дней в колодце после нападения собаки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

На Бали мужчина провел шесть дней в колодце после нападения собаки

16:34 07.06.2020 (обновлено: 17:38 07.06.2020)
0
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Индонезии
Машина скорой помощи в Индонезии
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Спасательная служба на Бали достала британца из колодца, где он провел шесть дней, сообщает издание Indonesia Expat.
Национальная поисково-спасательная служба сообщила, что 29-летний гражданин Великобритании Роберт Джейкоб Мэттью упал в колодец глубиной четыре метра, когда убегал от преследовавшей его собаки. Чтобы вызволить мужчину из заточения, спасателям пришлось облачиться в защитные костюмы из-за риска заражения коронавирусом.
Как сообщил глава районной полиции, Мэттью провел в колодце шесть дней без еды и воды. "Он заявил, что упал в колодец шесть дней назад. Когда он упал, он звал на помощь, но никто не услышал", — заявил глава полиции.
Пострадавший был доставлен в больницу.
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
24 октября 2019, 21:28
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
000000
Обсудить 0
БалиБали (остров)В мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала