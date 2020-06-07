СМИ: власти Москвы пока не обсуждают вопрос отмены пропусков

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Москвы пока не обсуждают возможность отмены цифровых пропусков в столице. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал источник в руководстве города.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что с 14 июня пропускной режим в столице может быть отменен, а объявят об этом, скорее всего, уже 8 июня.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса ввели в Москве с конца марта. В городе действует пропускной режим, не работает ряд развлекательных и торговых заведений.
В мае власти начали ослаблять ограничения, в частности, разрешили работу строек и промышленных предприятий, в июне открылись непродовольственные магазины и ярмарки выходного дня, а у москвичей появился график прогулок. По словам мэра столицы Сергея Собянина, к июлю пропускной режим может быть полностью отменен.