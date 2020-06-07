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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T16:25
https://ria.ru/20200607/1572593922.html
СМИ: власти Москвы пока не обсуждают вопрос отмены пропусков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571315327_0:123:3206:1926_1036x0_80_0_0_9c217d6e1170c0ff7da5788751662727.jpg
РИА Новости

СМИ: власти Москвы пока не обсуждают вопрос отмены пропусков

16:26 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Москвы пока не обсуждают возможность отмены цифровых пропусков в столице. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал источник в руководстве города.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что с 14 июня пропускной режим в столице может быть отменен, а объявят об этом, скорее всего, уже 8 июня.
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Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса ввели в Москве с конца марта. В городе действует пропускной режим, не работает ряд развлекательных и торговых заведений.
В мае власти начали ослаблять ограничения, в частности, разрешили работу строек и промышленных предприятий, в июне открылись непродовольственные магазины и ярмарки выходного дня, а у москвичей появился график прогулок. По словам мэра столицы Сергея Собянина, к июлю пропускной режим может быть полностью отменен.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
Популярные комментарии
Так никто и не сомневается, то это "радикальное ослабление" обернется очередными идейными выкрутасами нашего дорогого.
7 июня, 16:32
Дик Котов
2800115
А к чему что-то обсуждать, если Собянин будет и так вынужден отменить пропуска к дате голосования по поправкам - иначе станет крайним из-за низкой явки к избирательным урнам.
7 июня, 17:24
Leonid
1880002
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