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2020-06-07T19:36
https://ria.ru/20200607/1572593599.html
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572593897_7:0:940:525_1036x0_80_0_0_10230be66de0fdf983e86c8f35ac4b6e.jpg
РИА Новости

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

16:15 07.06.2020 (обновлено: 19:36 07.06.2020)
200710
© Акционерное общество "Телекомпания НТВ"Скриншот видео интервью Гульназ Фахтлисламовы об изнасиловании
Скриншот видео интервью Гульназ Фахтлисламовы об изнасиловании
© Акционерное общество "Телекомпания НТВ"
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
По словам девушки, на нее напали трое коллег, потребовавших прийти к ним на встречу.
"Меня привезли на служебной машине. Сказали, по приказу явись. Я не могла никак. Это был приказ. Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству", — сказала она.
Потерпевшая уверена, что ее случай был не единственным. Она рассказала, что доверяла этим мужчинам, они знали ее отца.
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"В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать", — отметила она.
В неформальной обстановке с бывшими коллегами девушка встречалась и раньше. Она рассказала, что ходила на корпоратив и уже тогда к ней начали приставать руководители.

Скандал с изнасилованием

В 2018 году на тот момент 23-летняя дознавательница полиции из Уфы обвинила трех начальников в изнасиловании на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов, не дожидаясь приговора. Затем работы лишилась сама потерпевшая: выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами. Процесс в Кировском районном суде длился полгода, подозреваемые вину не признавали.
В конце прошлого года обвиняемого Павла Яромчука приговорили к шести годам лишения свободы, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — к семи. Они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
На этой неделе Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор до четырех лет колонии. Потерпевшая пообещала обжаловать это решение.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 июля 2019, 01:00
Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе
90854282318209
Обсудить 49
РоссияУфаПроисшествия
Популярные комментарии
А чего от полиграфа отказалась...?
7 июня, 16:22
ДФДед Филарет
1214527341
Туфтень полная. Полнейшая. за не выполнения приказа что, расстрел? ГУЛАГ? Тем более не будем забывать, кто её папа. Просто пили, гуляли, повздорили. С пьяну заяву накатала, постращать. Сама не ожидала что так всё закрутиться. А оно вышло так, что отступать уже некуда. Вот и весь расклад.
7 июня, 18:00
Игорь Громов
754112164
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