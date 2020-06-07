Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.

По словам девушки, на нее напали трое коллег, потребовавших прийти к ним на встречу.

"Меня привезли на служебной машине. Сказали, по приказу явись. Я не могла никак. Это был приказ. Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству", — сказала она.

Потерпевшая уверена, что ее случай был не единственным. Она рассказала, что доверяла этим мужчинам, они знали ее отца.

"В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать", — отметила она.

В неформальной обстановке с бывшими коллегами девушка встречалась и раньше. Она рассказала, что ходила на корпоратив и уже тогда к ней начали приставать руководители.

Скандал с изнасилованием

Уфы обвинила трех начальников в изнасиловании на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов, не дожидаясь приговора. Затем работы лишилась сама потерпевшая: выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами. Процесс в Кировском районном суде длился полгода, подозреваемые вину не признавали. В 2018 году на тот момент 23-летняя дознавательница полиции изобвинила трех начальников в изнасиловании на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов, не дожидаясь приговора. Затем работы лишилась сама потерпевшая: выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами. Процесс в Кировском районном суде длился полгода, подозреваемые вину не признавали.

В конце прошлого года обвиняемого Павла Яромчука приговорили к шести годам лишения свободы, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — к семи. Они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.