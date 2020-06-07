Захарова заявила, что за шпионскими скандалами в ФРГ "торчат уши" США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. За шпионскими скандалами в Германии "торчат уши" США, которые хотят таким образом отвести внимание от скандалов с собственным участием, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Уши в Берлине у США торчат давно, десятилетиями уже. Причем такая, я бы сказала, серьезная заявка на влияние на Берлин по всем вопросам. Во-первых, это и наличие американских военных. Во-вторых, основное - это тот скандал, который вскрылся несколько лет назад с прослушкой американцами руководства ФРГ, непосредственно госпожи (канцлера ФРГ Ангелы - ред.) Меркель. И вот это как раз было все доказано, у этого есть факты, и это признанные факты были. Их никто не опроверг. Это, безусловно, колоссальное давление по энергетическим вопросам...", - заявила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Вчера, 11:07В МИД Германии назвали отношения с США сложными
По ее словам, США стремятся "добавить во внутреннее пространство и во внешний контур так называемого "огня"", который бы затмил скандалы между Вашингтоном и Берлином и тот конструктив, который Москва привносит в европейскую повестку.
Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
16 мая, 08:00Зачем русские опять взломали немецкую оборону?
Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.