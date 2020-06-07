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2020-06-07T16:11
https://ria.ru/20200607/1572593406.html
Захарова заявила, что за шпионскими скандалами в ФРГ "торчат уши" США
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РИА Новости

Захарова заявила, что за шпионскими скандалами в ФРГ "торчат уши" США

16:11 07.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. За шпионскими скандалами в Германии "торчат уши" США, которые хотят таким образом отвести внимание от скандалов с собственным участием, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Уши в Берлине у США торчат давно, десятилетиями уже. Причем такая, я бы сказала, серьезная заявка на влияние на Берлин по всем вопросам. Во-первых, это и наличие американских военных. Во-вторых, основное - это тот скандал, который вскрылся несколько лет назад с прослушкой американцами руководства ФРГ, непосредственно госпожи (канцлера ФРГ Ангелы - ред.) Меркель. И вот это как раз было все доказано, у этого есть факты, и это признанные факты были. Их никто не опроверг. Это, безусловно, колоссальное давление по энергетическим вопросам...", - заявила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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По ее словам, США стремятся "добавить во внутреннее пространство и во внешний контур так называемого "огня"", который бы затмил скандалы между Вашингтоном и Берлином и тот конструктив, который Москва привносит в европейскую повестку.
Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
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Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Мария ЗахароваГерманияСШАВ мире
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