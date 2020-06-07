Высылаемые из Чехии дипломаты вернутся в Россию в воскресенье

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Высылаемые из Праги сотрудники Российского центра науки и культуры вернутся в Россию ночью в воскресенье, сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов.
В пятницу премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Как сообщил РИА Новости Брюханов, высылаемые сотрудники агентства должны покинуть Чехию в течение 48 часов.
5 июня, 17:56Сказано в эфире"Был там яд, не было там яда…" Эксперт о высылке из Чехии дипломатов РФПремьер Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов. Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik рассказал, кому выгодно ухудшение отношений между Прагой и Москвой.
"Сегодня поздно ночью они прилетят. Я не знаю деталей, они летят как обычные пассажиры", - сказал Брюханов.
"Я не знаю, это, скорее всего, не прямо регулярный рейс, это может быть грузовой рейс... может быть, какой-то чартер для вывоза туристов. Явно, конечно, не рейсовый самолет. Рейс из Праги", - уточнил Брюханов.
На официальном сайте аэропорта "Шереметьево" указано, что самолет "Аэрофлота" из Праги приземляется в Москве в 23.50 мск.
Еженедельник Respekt написал 27 апреля со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин. По данным издания, мужчина проследовал в посольство РФ. Чешское ТВ 10 мая заявило, что этот мужчина - и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Чешские СМИ утверждали, что из-за него находятся под охраной полиции три пражских политика, связанные с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Посольство России в Чехии опровергло сообщения о привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.