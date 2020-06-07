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Захарова прокомментировала беспорядки в США
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РИА Новости

Захарова прокомментировала беспорядки в США

16:04 07.06.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты, в которых в последние дни проходят массовые беспорядки, столкнулись с последствиями тех же тезисов, которые они сами продвигали по всему миру, включая возможность дестабилизации обстановки в других странах, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах – это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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По ее словам, Соединенные Штаты столкнулись с последствиями тех самых идей и тезисов, которые "они продвигали по всему миру: возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа, которые нужно преодолевать на законных основаниях".
"Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами", - констатировала Захарова.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МиннеаполисСШАВ мире
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