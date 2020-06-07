В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 100 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.
Согласно данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 3045 новых зараженных, всего зафиксированы 101 914 случаев заражения COVID-19, выздоровели 72 817 человек, скончались 712.
Ранее власти Саудовской Аравии объявили о плане постепенной отмены связанных с коронавирусом ограничений, которые полностью должны быть сняты с 21 июня. В частности, разрешены пятничные и коллективные молитвы во всех мечетях страны, за исключением Мекки. Также снимается запрет на посещение министерств, госучреждений и частных компаний, идет возвращение к офисной работе, возобновляются внутренние полеты с соблюдением мер предосторожности, установленных управлением гражданской авиации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
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