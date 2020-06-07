В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье произошёл пожар в складском помещении по улице Целинная в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров, позднее в МЧС уточнили, что возгорание охватило 1,5 тысячи квадратных метров.