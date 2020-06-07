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2020-06-07T15:48
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В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
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РИА Новости

В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами

15:48 07.06.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 июн – РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами в Хабаровске локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье произошёл пожар в складском помещении по улице Целинная в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров, позднее в МЧС уточнили, что возгорание охватило 1,5 тысячи квадратных метров.
"Пожар локализован в 22.09 (15.09 мск). Огонь горит на одном участке на площади 500 квадратных метров, есть отдельные участки горения ещё на 1 тысяче квадратов, таким образом общая площадь пожара 1,5 тысячи квадратов", - заявил представитель МЧС.
Он отметил, что пострадавших нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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