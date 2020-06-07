В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами

ХАБАРОВСК, 7 июн – РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами в Хабаровске локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье произошёл пожар в складском помещении по улице Целинная в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров, позднее в МЧС уточнили, что возгорание охватило 1,5 тысячи квадратных метров.
"Пожар локализован в 22.09 (15.09 мск). Огонь горит на одном участке на площади 500 квадратных метров, есть отдельные участки горения ещё на 1 тысяче квадратов, таким образом общая площадь пожара 1,5 тысячи квадратов", - заявил представитель МЧС.
Он отметил, что пострадавших нет.
13 декабря 2019, 19:13Крупные пожары на складах в России в 2019 году