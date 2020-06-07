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2020-06-07T15:41
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В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
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РИА Новости

В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

15:41 07.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
ИРКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области потушен, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Ранее сообщалось, что на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области 30 мая начался пожар. Он был вызван разгерметизацией соединительного шланга. Выстрелами из артиллерийского орудия, выполненными военнослужащими Центрального военного округа, была срезана фонтанная арматура горящей скважины. Работа артиллеристов помогла установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара.
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"Пожар на скважине Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО "Тихоокеанский терминал" на территории Усть-Кутского района потушен. Как и планировалось, были привлечены силы военных артиллеристов, которые выстрелом сбили фонтанную арматуру", - говорится в сообщении.
Оператором месторождения является "Иркутская нефтяная компания".
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Иркутская нефтяная компанияИркутская областьУсть-Кутский районПроисшествия
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