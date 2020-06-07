В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

Ранее сообщалось, что на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области 30 мая начался пожар. Он был вызван разгерметизацией соединительного шланга. Выстрелами из артиллерийского орудия, выполненными военнослужащими Центрального военного округа, была срезана фонтанная арматура горящей скважины. Работа артиллеристов помогла установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара.