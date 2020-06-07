В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП

"По данным нашей разведки, штабом Операции объединенных сил (ООС) подготовлены и отправлены указания в адрес командующих оперативно-тактических группировок (ОТГ) "Восток" и "Север" о недопущении открытия КПВВ с последующим обвинением в срыве руководства народных республик", - заявил Осадчий на брифинге.

По его информации, планируется организовать и широко осветить в СМИ провокацию, чтобы сорвать возобновление перехода людей через КПВВ. "Для чего в одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска "Станица Луганская" с привлечением местных жителей численностью до 70 человек, которые заблокируют пункт пропуска в сторону ЛНР с требованиями открыть КПВВ", - рассказал Осадчий.