В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП

ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики готовят провокацию на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Станица Луганская в Донбассе.
"По данным нашей разведки, штабом Операции объединенных сил (ООС) подготовлены и отправлены указания в адрес командующих оперативно-тактических группировок (ОТГ) "Восток" и "Север" о недопущении открытия КПВВ с последующим обвинением в срыве руководства народных республик", - заявил Осадчий на брифинге.
По его информации, планируется организовать и широко осветить в СМИ провокацию, чтобы сорвать возобновление перехода людей через КПВВ. "Для чего в одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска "Станица Луганская" с привлечением местных жителей численностью до 70 человек, которые заблокируют пункт пропуска в сторону ЛНР с требованиями открыть КПВВ", - рассказал Осадчий.
Он отметил, что цель провокации - обвинить руководство народных республик в создании предпосылок к гуманитарной катастрофе накануне работы участников контактной группы, запланированной на 9 и 10 июня.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.