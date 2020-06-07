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2020-06-07T15:39
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В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
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РИА Новости

В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП

15:39 07.06.2020
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© РИА Новости / Potapova OlesiaДоставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП "Станица Луганская" в ЛНР
Доставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП Станица Луганская в ЛНР
© РИА Новости / Potapova Olesia
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики готовят провокацию на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Станица Луганская в Донбассе.
В марте из-за ситуации с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. В конце мая Киев продлил ограничения до 22 июня. С момента закрытия ЛНР и Киев несколько раз договаривались о пересечении пропускного пункта группами лиц.
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"По данным нашей разведки, штабом Операции объединенных сил (ООС) подготовлены и отправлены указания в адрес командующих оперативно-тактических группировок (ОТГ) "Восток" и "Север" о недопущении открытия КПВВ с последующим обвинением в срыве руководства народных республик", - заявил Осадчий на брифинге.
По его информации, планируется организовать и широко осветить в СМИ провокацию, чтобы сорвать возобновление перехода людей через КПВВ. "Для чего в одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска "Станица Луганская" с привлечением местных жителей численностью до 70 человек, которые заблокируют пункт пропуска в сторону ЛНР с требованиями открыть КПВВ", - рассказал Осадчий.
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Он отметил, что цель провокации - обвинить руководство народных республик в создании предпосылок к гуманитарной катастрофе накануне работы участников контактной группы, запланированной на 9 и 10 июня.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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