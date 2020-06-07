В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Возгорание в помещении склада в Хабаровске охватило 1500 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее региональное спасательное ведомство информировало о пожаре на улице Целинная на площади 1 тысяча квадратных метров в железобетонном складском помещении, где хранятся пиломатериалы.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Хабаровск, улица Целинная 2. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в помещении склада на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС РФ.
Отмечается, что информации о пострадавших нет. Пожар тушат 42 человека личного состава МЧС.
13 декабря 2019, 19:13Крупные пожары на складах в России в 2019 году