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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T15:40
https://ria.ru/20200607/1572591820.html
В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570238271_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5a7c2582ff780ccf53e0548f8c8d99f7.jpg
РИА Новости

В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами

15:34 07.06.2020 (обновлено: 15:40 07.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции проверяет цифровой пропуск у прохожего в Москве
Сотрудник полиции проверяет цифровой пропуск у прохожего в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Псковской области предупреждает жителей региона о мошенниках, рассылающих SMS-сообщения с просьбой в течение суток оплатить штраф за "нарушение карантина" под угрозой возбуждения уголовного дела.
"Уважаемые жители, обращаем ваше внимание, что появился новый вид мошенничества. На телефон приходит смс-сообщение с информацией о том, что вы нарушили режим карантина и вам срочно нужно оплатить штраф. Пожалуйста будьте внимательны и предупредите своих близких", - говорится в сообщении.
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Согласно фейковому SMS-сообщению, образец которого приводит региональный оперштаб, мошенники ссылаются на "данные геолокации", якобы свидетельствующие о нарушении ограничений по коронавирусу. Оплатить штраф в размере 3 тысяч рублей предлагается по указанному номеру через терминал сотовой связи.
"В случае неоплаты в течение 24 часов против вас будет возбуждено уголовное дело", - пугают мошенники.
Псковская область, где на воскресенье подтверждено 1269 случаев коронавируса против 1232 в субботу, пока не перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. При этом жителям старше 65 лет разрешены индивидуальные прогулки в утренние часы. Также разрешены прогулки детей без сопровождения родителей, но только с 12.00 до 20.00 мск, и не больше, чем по двое. Открыты парки, скверы и набережные при условии, что люди не будут пользоваться скамейками, а также детскими и спортивными площадками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Псковская областьОбщество
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