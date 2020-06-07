В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Псковской области предупреждает жителей региона о мошенниках, рассылающих SMS-сообщения с просьбой в течение суток оплатить штраф за "нарушение карантина" под угрозой возбуждения уголовного дела.
"Уважаемые жители, обращаем ваше внимание, что появился новый вид мошенничества. На телефон приходит смс-сообщение с информацией о том, что вы нарушили режим карантина и вам срочно нужно оплатить штраф. Пожалуйста будьте внимательны и предупредите своих близких", - говорится в сообщении.
Согласно фейковому SMS-сообщению, образец которого приводит региональный оперштаб, мошенники ссылаются на "данные геолокации", якобы свидетельствующие о нарушении ограничений по коронавирусу. Оплатить штраф в размере 3 тысяч рублей предлагается по указанному номеру через терминал сотовой связи.
"В случае неоплаты в течение 24 часов против вас будет возбуждено уголовное дело", - пугают мошенники.
Псковская область, где на воскресенье подтверждено 1269 случаев коронавируса против 1232 в субботу, пока не перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. При этом жителям старше 65 лет разрешены индивидуальные прогулки в утренние часы. Также разрешены прогулки детей без сопровождения родителей, но только с 12.00 до 20.00 мск, и не больше, чем по двое. Открыты парки, скверы и набережные при условии, что люди не будут пользоваться скамейками, а также детскими и спортивными площадками.
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