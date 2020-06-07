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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
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РИА Новости

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

15:31 07.06.2020 (обновлено: 15:32 07.06.2020)
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© Depositphotos / PhotojuliaНабережная курорта Сочи
Набережная курорта Сочи
© Depositphotos / Photojulia
Набережная курорта Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
В субботу в Сочи благодаря улучшению эпидобстановки с коронавирусом открылись летние кафе, набережные, парки. Также стартовал сезон фонтанов. Это совпало с приходом в город жаркой летней погоды.
"Экстренное предупреждение! В ближайшие часы в предгорной зоне Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет плюс 37 градусов", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в регионе наблюдается высокая пожароопасность 4 класса.
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